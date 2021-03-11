رئيس حكومة الوحدة الوطنية “الدبيبة”: مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الخميس 11 مارس 2021، اجتماعاً ضم كلاً من “خليفة البكوش”رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، و”بدر الدين النجار”مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وناقش الإجتماع الخطة التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد وفق الأولويات المُعدّة لذلك، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

هذا وقد أبدى “الدبيبة” استياءه من التقارير التي اطّلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.

حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم، وصرّح عبر تغريدةٍ له على تويتر قال فيها:”مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا”.

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