الوطنية للنفط تناقش برامج الصيانة وسير عمليات الإنتاج بشركة الواحة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس الحادي عشر من شهر مارس الجاري ، اجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط نوري الصيد، و بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير .

نوقش خلال الاجتماع نتائج زيارة رئيس لجنة الإدارة لدى الشركة خلال الفترة الماضية، لتفقد بعض حقول الشركة لإعادة تأهيلها وسير العمليات بها.

كما تم التطرق إلى المشاريع الهامة والحيوية للشركة والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

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