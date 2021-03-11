وزير مالية الوفاق يحدد قيمة الدولار الجمركي ب2.12 دينار لكل دولار واحد

قرر وزير المالية بحكومة الوفاق تحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة، بواقع 2.12 دينار لكل دولار واحد، وفقا لدراسة علمية مسبقة أعدها خبراء مختصون في العلوم الاقتصادية.

وأعلن وزير المالية، بحسب منشور بصفحة الوزارة على فيسبوك، إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقا للمتغيرات الاقتصادية .

وجاء في المنشور أن هذا النظام يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية، لأحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين في الاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كما ونوعا لتكون رادفا في رسم سياسة تجارية ناجعة.

ونوه منشور وزارة المالية إلى أن هذا النظام سيعمل به مؤقتا، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقا للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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