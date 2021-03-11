صنع لله يجتمع بمجلس حكماء بلديات الجنوب الشرقي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بمجلس حكماء الجنوب الشرقي المكون من عدة شخصيات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والاختناقات التي تؤثر على مناطق وبلديات الجنوب الشرقي وإمكانية دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتجاوزها وتوفير الاحتياجات العاجلة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار برنامج النفط الوطني.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الظروف التي تمر بها المؤسسة نتيجة ندرة الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها لإدارة قطاع النفط “شريان الحياة للدولة الليبية”.

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