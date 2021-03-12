ديوان المحاسبة: المؤسسة الليبية للاستثمار أنفقت أكثر من 58 مليون دولار خلال سنتين

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كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس، اليوم الخميس، أن إجمالي مصروفات المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال عامي 2017 و2018 بلغت 58,364,209 مليون دولار أمريكي.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المصروفات بالمؤسسة بلغ خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 38,615,666 مليون دولار، في بلغت في سنة 2018 مبلغ وقدره 19,748,453 مليون دولار.

ولفت التقرير، إلى أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات حول هذه المصروفات، أبرزها تحميل المصاريف الخاصة بالتأمين الصحي، والتي بلغت ما نسبته 50 ‎بالمائة، ‎ من إجمالي المرتبات والمنايا، على مرتبات إدارة الموارد البشرية دون غيرها من الإدارات؛ على الرغم من استفادة جميع الموظفين منها خلال عام 2018.

وبين التقرير أن مصـاريف التدريب والتطوير بالمؤسسة الليبية للاستثمار بلغـت خلال سنة 2018 مبلغ وقدره 1,116,492,04 دولار، حيث قامت إدارة المؤسسة بإعداد موازنـة تقديريـة خلال سنة 2018، تبيّن من خلالها وجود انحرافات بين الميزانية التقديرية والفعلية فيما يخص مصاريف التدريب والتطوير بإنفاق بالتجاوز ما قيمته 348,290 ألف دولار.

وكشف التقرير أن مكافـآت مجلـس الإدارة والأمناء والمصـاريف الاستشارية بلغت خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 3,350,342 مليون دولار في حين وصلت قيمته خلال سنة 2018 مبلغ وقدره 4,742,231 دولار بواقع زيادة تُقدر بقيمة 1,391,889 مليون دولار دون وجود أساس قانوني يحدّد مكافآت كلاً منهم.