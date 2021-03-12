هبوط نسبي لأسعار النفط وبرنت يستقر عند 69 دولارًا

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هبطت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية للجلسة الآسيوية، اليوم الجمعة، عقب الارتفاع القوي الذي شهدته الخميس على خلفية تراجع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم بنسبة 0.18 بالمائة لتتداول عند مستويات 65.84 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.96 دولارًا للبرميل.

مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.02 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” مايو المقبل 0.10 بالمائة لتتداول عند 69.52 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.59 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود قد استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.63 دولارًا للبرميل.