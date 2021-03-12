مصلحة المطارات تدرس الوضع المالي لشركة “البراق”

ناقش مدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات، محمد الأطرش ونائب المدير العام لشركة طيران “البراق”، الوضع المالي للشركة.

وتطرقت المناقشات إلى الالتزامات المالية القائمة على الشركة، المتمثّلة في رسوم الإقلاع والهبوط، وضريبة مغادرة الركاب والإيجارات، إضافة إلى إمكانية وضع آلية مناسبة لجبايتها وتسويتها.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على توقيع محضر ينصّ على سداد المستحقات المالية القائمة على الشركة.

وحضر الاجتماع، نائب المدير العام لشركة طيران “البراق”، المدير المالي للشركة، المراقب المالي، رئيس قسم الإيرادات بالمصلحة، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة.

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