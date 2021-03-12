اقتصاد

مصلحة المطارات تدرس الوضع المالي لشركة “البراق”

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش مدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات، محمد الأطرش ونائب المدير العام لشركة طيران “البراق”، الوضع المالي للشركة.

وتطرقت المناقشات إلى الالتزامات المالية القائمة على الشركة، المتمثّلة في رسوم الإقلاع والهبوط، وضريبة مغادرة الركاب والإيجارات، إضافة إلى إمكانية وضع آلية مناسبة لجبايتها وتسويتها.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على توقيع محضر ينصّ على سداد المستحقات المالية القائمة على الشركة.

وحضر الاجتماع، نائب المدير العام لشركة طيران “البراق”، المدير المالي للشركة، المراقب المالي، رئيس قسم الإيرادات بالمصلحة، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • بالله من الي سمااها ـ ” مصلحة المطارات ” ..؟!!
    ماهو ففي مصلحة السجون ومصلحة الجمارك ومصلحة التحري ومصلحة الموانيء ومصلحة التأهيل والجنايات ..!!!وليش ما درسوا الوضع المالي لشركة الأجنحة إلي جت أمس ..!! ومنين ليهم يحصلوا طائرات اصلاً ..!!
    هذا اللاسم مصلحة المطارات فيه شبهة للدولة الليبية .

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