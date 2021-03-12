بـ4 عملات.. “المركزي” ينشر 16 قائمةً من الاعتمادات الجديدة

أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناتٍ جديدةً حول الاعتمادات الممنوحة لأصحاب شركات ورجال أعمال، عن الفترة ما بين الثالث والعاشر من مارس الجاري.

الاعتمادات التي كشف عنها “المركزي” مُنحت بأربعة عملات، هي “الدولار واليورو والدينار التونسي والجنيه الاسترليني”؛ لتوريد سلع متنوعة، بينها سلع غذائية أساسية و مواد بناء، ومعدات طبية وسيارات ومواد خام تخصّ مصانع محلية.

وكان خبراء المال في ليبيا؛ قد طالبوا بضرورة متابعة نوع الواردات بالنقد الأجنبي، وإبداء الرأي خوفًا من استنزاف النقد الأجنبي في بعض السلع غير الضرورية؛ تفاديًا لعمليات غسيل الأموال.

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