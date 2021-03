صفاقس التونسية تحتضن المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

انطلقت بولاية صفاقس التونسية، أمس الخميس، فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي تحت شعار “ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل”.

وحضر فعاليات هذا المنتدى من الجانب الليبي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، ومن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ووالي ولاية صفاقس، وحشد من الخبراء والاقتصاديين من البلدين.

وشارك وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، بكلمة أكد فيها علي عمق العلاقات الليبية التونسية وما يربط هذين البلدين من روابط مشتركة في جميع المجالات سواء كان في المجال السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

كما أكد الوزير أيضاً، على تنشيط واستمرار العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الصناعية والصيد البحري ودعم الشراكة في القطاع الزراعي والبناء المشترك لتطوير قطاع الأشغال العامة والطروقات وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.

واختتم برنامج المنتدى بجملة من التوصيات أقرتها الأطراف المشاركة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل.

