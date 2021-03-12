اقتصاد

تقرير الديوان: السراج يصرف معاملات مالية نحو 1.127 مليون لتوفير وجبات عشاء لأفراد الحراسة .. وتذاكر بمليون لمستشاره

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 عن المبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي للمجلس الرئاسي وعائلته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناءً على تعليمات السراج.

ووفقاً للديوان فهي تمت دون إصدار قرارات بشأنها حيث وصلت قيمة أذونات الصرف المصروفة 1,492 مليون دينار والقيمة المصروفة للمعني تجاوز 369ألف .

كذلك صرف علاوة سفر ومبيت لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس ويتبعون جهات أخرى ذات ميزانية مالية مستقلة وفق قرارات صادرة من السراج ، وصرف معاملات مالية نحو 1,127 مليون لصالح فندق باب بحر مقابل توفير وجبات إعاشة لأفراد الحراسة المكلفين بمهام خاصة ، وإيفاد موظفين لا يتعبون المجلس .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • فايز السراج شخص وضيع لا يليق به المنصب الذي تقلده وظهر هذا جليا من 100 يوم التي اخبر بها فقد كانت كافية لمعرفته
    حاكم يحكم في اتجاه واحد فقط ليس له من الحكم الا تصديق واقرار ما يأمره به القادة المتمركزين منذ 2011
    عزانا في اموالنا واولادنا واحد يا ليبيين

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    • لا بارك الله في السراج وحكومته اوغاد سرقو امال واموال ليبيا عملاء عند الله ملتقي يا سراج

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  • هذه اكاذيب الزمرة الفاسدة الي الحقن بالوفاق والآن تحاول الهروب خلف الدبيبة والمجرم فتحي باش اغا – والزور حرامية مصاريت – سن يخليه الدبيبة في مستواه المادي هذا الا السرقة واستخدام النوادي الرياضية اغسل الاموال ومنها نادي الاتحاد والجمارك –
    حتى البشر يتاجر فيهم وياريت هكي وبس – ويعطي فيهم الجنسية الليبية من ألقاب وكنيات الليبيين الحقيقيين من السجل المدني – والعديد من اللاعبين وخاصة الافارقة اعترفوا بأنفسهم – انه تعرض عليهم أموال من ادارات نوادي ليبية وتونسية – للعب داخل نواديهم بأسماء مزورة وجوازات ليبية …. !! فقط لربح الاموال الشخصية –
    سبحان الله تستبدلون السراج النظيف المتعلم والوطني والغيور والمتواضع –
    بشوية حرايمية نصابين ينعرفوا حتى من عيونهم – يهلكوا فالحرث والنسل – وكل يوم تسمع بلمواطن ليبي تم قتله على ايديهم حتى الناس معادش تامن على حياتهم داخل بيوتهم – والله العظيم كل يوم صفقات مخدرات تقوم بها جهات من مصرانة والامن الداخلي – في عمليات تهريب من البحر الليبي – وبرعاية خليجيين – فقط لتسميم الليبيين وقتلهم وخلق مجتمع فاسد – وهم يدعمون اي شيء فأسد – فقط للشماتة في ليبيا – كما يفعلوا الان فاليمن الطيب السعيد –
    حتى لما مات القذافي وضربت ليبيا بطيران الناتو – رقصوا وفرحوا داخل الفنادق والحفلات والمذابح ويرمون الاموال على رقاصات مصر وتونس ولبنان والخليج داخل فنادق الدعارة – فقط للشماتة في ليبيا لا غير –
    فقط انتبهوا ايها الليبييون – فانتم احفاد عمر المختار – ولا تكونوا عالة وشر على مواطنيكم وشعبكم في ارضكم . والله المستعان

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