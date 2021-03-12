تقرير الديوان: السراج يصرف معاملات مالية نحو 1.127 مليون لتوفير وجبات عشاء لأفراد الحراسة .. وتذاكر بمليون لمستشاره

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 عن المبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي للمجلس الرئاسي وعائلته مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناءً على تعليمات السراج.

ووفقاً للديوان فهي تمت دون إصدار قرارات بشأنها حيث وصلت قيمة أذونات الصرف المصروفة 1,492 مليون دينار والقيمة المصروفة للمعني تجاوز 369ألف .

كذلك صرف علاوة سفر ومبيت لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس ويتبعون جهات أخرى ذات ميزانية مالية مستقلة وفق قرارات صادرة من السراج ، وصرف معاملات مالية نحو 1,127 مليون لصالح فندق باب بحر مقابل توفير وجبات إعاشة لأفراد الحراسة المكلفين بمهام خاصة ، وإيفاد موظفين لا يتعبون المجلس .

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