“أوبك” تُرجّح ارتفاع الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2021

رجّحت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر الخميس، أن يرتفع الطلب على النفط الخام، في النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت “أوبك” أن إجمالي الطلب يرتفع بمقدار خمسة ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميًا، بنسبة زيادة مقدارها أعلى من 6%؛ الأمر الذي وصفته المنظمة بالارتفاع الطفيف، بالمقارنة بآخر تقرير لها.

وتوقعت “أوبك” أن يبلغ إجمالي الطلب الشهري بعد شهر يونيو المقبل، أعلى من 96 مليون برميل يوميًا.

وجاء في التقرير الشهري لـ”أوبك” أن النمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري سيبلغ أعلى من 5%، وسط توقعات بأن تضغط جائحة “كورونا” على مستويات النمو في الكثير من الدول التي لم تتخذ إجراءات قويّة لمواجهة تداعيات الفيروس.

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