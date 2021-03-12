خاص.. مصدر نفطي يكشف الموانئ التي تعمل وقيمة الإنتاج بكافة الحقول.. تعرف على تفاصيل

كشف مصدر نفطي مسؤول حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الجمعة عن إنتاج النفط الخام بجميع الحقول ووصل إلى مليون و250 برميل.

وقال المصدر أيضا أن المواني التي تعمل حالياً هي ميناء الحريقة الذي يتبع شركة الخليج وميناء الزويتينة وميناء لبريقة الذي يتبع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وميناء السدرة الذي يتبع شركة الواحة ميناء رأس لانوف النفطي يتبع لشركة الهروج للعمليات النفطية وأيضا رأس لانوف الخاص بمنتجات المصنع أو المصفاة .

وأشار المصدر إلى أن الحقول بالواحة التي تنتج هي ست حقول وتوجد محطة بها 450 بئر، كما ينتج حقل السماح من 50 إلى 60 ألف برميل وحقل جالو من 120 إلى 160 ألف برميل وحقل الواحة من 125إلى130 ألف برميل .

وحقل الفارغ ينتج الغاز 15 ألف برميل مكثفات ،و5 آلاف زيت يتم ضخهم لحقل جالوا مباشرةً عن طريق أنبوب نقل نفط خام ،وحقل الظهرة النفط ينتج عن طريق الضغط الطبيعي 3 ألاف متر وهو يعد من أفضل الحقول وأكثرها سهولة بإستخراج النفط الخام ويصل إنتاجه الكلي بجميع المحطات إلى 70 ألف برميل وننتج منهم حوالي 40 ألف فقط لإلتزام بالحصة المحددة لشركة الواحة.

كما قال أيضا بالسنة لحقول شركة الخليج العربي للنفط هما حقل السرير ومسلة أكبر الحقول وانتاجهم 200 ألف برميل، وأيضاً حقل الأمال بالجنوب الشرقي يتبع لشركة الهروج للعمليات النفطية وإنتاجه 70 ألف.

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