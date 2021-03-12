وزارة المالية: فعلنا العمل بالدولار الجمركي للمساهمة في استقرار نسبي للأسعار

أعلنت وزارة المالية عن تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار.

وأضافت الوزارة أن هذه السعر جاء وفقاً لدراسة علمية مسبقة أعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية، كما أنشئت الوزارة غرفة مختصة داخل مصلحة الجمارك للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لأحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً لتكون رادفاً في رسم سياسة تجارية ناجعة.

وبينت الوزارة إلى أن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الآخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد توصل في ديسمبر الماضي إلى إقرار سعر صرف موحد للدولار مقابل الدينار وقدر بـ 4.48.

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