تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 :الوطنية للنفط لم تفصح عن جميع المبالغ والمزايا التي تحصل عليها رئيس مجلس إدارتها

أكد تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2019 على وجود خلل في البنية الهيكلية لقطاع النفط في شكله الحالي، حيث نصت المادة (22) من قرار رقم (10) لسنة 197‪9 م الصادر عن المؤتمر الشعبي العام، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وقرار وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية الإنتقالية رقم (3) لسنة 201‪1 بشأن إعادة وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحيث يتكون من رئيس وثلاثة مختصين بشؤون النفط.

ونوه الديوان أن عضو مجلس الإدارة المختص بالشؤون الإدارية قد تم إحالته إلى التقاعد عام 2014 بموجب القانون، كما أسند هذا المنصب إلى عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية إضافة إلى منصبه.

وكشف الديوان عن عدم وجود سياسة ونظم للترشيح والاختيار لتولي عضو مجلس إدارة أو المناصب القيادية في المؤسسة والشركات التابعة وشركات التشغيل.

وقال الديوان أيضاً أن المؤسسة لم تفصح عن جميع المبالغ والمزايا التي تحصل عليها رئيس مجلس إدارة للمؤسسة أو أي عضو بأي شكل وفقاً للمادة 234 ‪ من القانون التجاري.

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