ديوان المحاسبة يكشف الإيرادات المحصلة من بيع النفط الخام والغاز لسنة 2019 ..ومخالفات المؤسسة

قال تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2019 أن المؤسسة الوطنية للنفط تأخرت في إعداد الميزانية العمومية وإحالتها لديوان للفحص والمراجعة بالمخالفة لنص المادة ‪ من قانون رقم (23) 2010 بشأن النشاط التجاري.

وأشار التقرير إلى أن أخر ميزانية معتمدة من قبل ديوان المحاسبة كانت عن السنة المالية 2007، وأيضا آخر ميزانية محالة للديوان للإعتماد كانت عن السنة المالية 2008 وميزانيات 2009 و2010 تحت التعديل وأخر ميزانية تم اعدادها من قبل المؤسسة ب2011 .

وقال الديوان أن اجمالي الإيرادات المحصلة من بيع النفط الخام والغاز ومنتجات البتروكيماويات واللدائن لسنة2019 ‪ حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط الواردة من مصرف ليبيا المركزي هي : النفط الخام بلغ قيمته 19 مليار دولار والغاز والمكثفات 1 مليار دولار والبتروكيماويات بلغت 40 الف دولار.

وقال أيضا أن الإيرادات بلغت قيمت المبيعات خلال سنة 2019 م 23 مليار دولار.

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