خاص: مسؤول بالديوان يرد على باشاغا.. ويكشف مخالفات إضافية .. وامتناعاته تفتيشهم .. وسبب تصريحه اليوم

رد عضو بديوان المحاسبة الليبي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية على ماجاء بتغريدات وزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاغا واتهامه الديوان بالفساد ، وعدم احالة التقارير للجهات المختصة .

حيث قال المسؤول إن تقرير الديوان فيما يخص وزارة الداخلية وتوريد السيارات تحتوى على الكثير من الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح وهي مست باشاغا الذي صدع رؤوسنا بمكافحة الفساد من هنا هزت عرشه الذي كان عليه لكونه مكافح الفساد.

وقال المصدر: فيما يخص الإحالة إلى النائب العام العديد من ملفات والقضايا تم تحويلها إلى النائب العام ويوجد بعض الملفات لم تحول لكونها تتطلب فتح محاضر وقد يكون أعضاء الديوان يخشون التصادم مع وزير الداخلية حيث أنه من سنة قام الوزير بأمر القبض على أحد أعضاء الديوان لكونه أوقف عملية شراء سيارات عليها شبهة.

وتابع بالقول: بعد ما حدث مع عضو الديوان بدأو بعض أعضاء الديوان يخشون باشاغا لوجود قوات معه وامتنع حتى عن عرض بعض المعاملات المالية ، والتفتيش بملفات الداخلية لسنة 2020 والحالية.

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