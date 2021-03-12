ايطاليا : مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعلى استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا .
وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية إن حديث دي مايو جاء عقب اجتماع مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو .
وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الإعراب عن الترحيب الحار بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي و”بأغلبية كبيرة” في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة. ورأى دي مايو أن الليبيين أظهروا بهذا التصويت “إرادة كبيرة” وتصميماً على الرغبة في تجاوز الخلافات من خلال الحوار أيضاً بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة وفقاً للوكالة .
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