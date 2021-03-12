ايطاليا : مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعلى استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا .

وبحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية إن حديث دي مايو جاء عقب اجتماع مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو .

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الإعراب عن الترحيب الحار بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي و”بأغلبية كبيرة” في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة. ورأى دي مايو أن الليبيين أظهروا بهذا التصويت “إرادة كبيرة” وتصميماً على الرغبة في تجاوز الخلافات من خلال الحوار أيضاً بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة وفقاً للوكالة .‏