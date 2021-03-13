صفاقس تحتضن المنتدى الاقتصادي “التونسي الليبي”

تحت شعار ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل؛ انطلقت، يوم أمس، بولاية صفاقس التونسية، فعاليات المنتدى الاقتصادي “التونسي الليبي”.

وحضر الانطلاق من الجانب الليبي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وزير العمل والتأهيل، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، في حين حضره من الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ووالي صفاقس، وحشد من الخبراء والاقتصاديين من البلدين.

وألقى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، كلمة أكدّ، من خلاله، عمق العلاقات الليبية التونسية، وأشار إلى الروابط العديدة التي تجمع البلديْن.

وطالب بتعزيز التعاون والنشاط التجاري بين البلدين، ودعم الشراكة في القطاع الزراعي والبناء المشترك؛ لتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات، وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.

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