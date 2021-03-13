ميناء بنغازي يستقبل 3,924 طنًا من أكياس الإسمنت

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن وُصول العديد من البواخر المُحمّلة بحاويات البضائع، والسلع المختلفة، والإسمنت.

وبحسب بيانات الإدارة، فقد وصلت إلى الميناء، سفينة نقل الحاويات “فكتوريا أل” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشواطئ الذهبية” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 192 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إلى جانب وصول سفينة نقل الإسمنت “أونور” التابعة للوكيل الملاحي شركة المنتظمة وعلى متنها 3,924 طنًا من أكياس الإسمنت.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحبوب “مونتارا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان”.

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