“مؤسسة النفط” تُتابع سير العملية الإنتاجية بشركة “الواحة”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة الإدارة بشركة “الواحة للنفط”، نوري الصيد، برامج الصيانة وسير عمليات الإنتاج بشركة “الواحة”.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر المؤسسة، أكد فيه الحضور على ضرورة التركيز على أعمال الصيانة الدورية بالمرافق والمنشآت والحقول؛ وذلك لضمان سير عمليات الإنتاج بالشكل المطلوب إلى جانب التطرق إلى المشروعات المهمّة والحيوية للشركة والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع، عضو مجلس الادارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة، مديرو الإدارات في الإنتاج والصيانة والمشروعات، بعض المختصين بالعمليات لدى المؤسسة وشركة الواحة للنفط.

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