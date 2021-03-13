مصر تطمح لرفع صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال لقاء نظمّته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بعنوان “استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين”، أن بلاده تهدف إلى الوصول بصادرات التعدين إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2040، والتي لا تزيد على 1,6 مليار، حاليًا.

وأضاف “الملا”، أن قطاع التعدين يخطط لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني؛ وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام، وفق نماذج ونظم تتميّز بالوضوح والشفافية.

وأشار إلى أن “القطاع بدأ في جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهةٍ عالميةٍ لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب” بحسب بيان الوزارة.

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