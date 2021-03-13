اقتصاد

مصر تطمح لرفع صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار

تم النشر منذُ 56 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، خلال لقاء نظمّته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بعنوان “استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين”، أن بلاده تهدف إلى الوصول بصادرات التعدين إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2040، والتي لا تزيد على 1,6 مليار، حاليًا.

وأضاف “الملا”، أن قطاع التعدين يخطط لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني؛ وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام، وفق نماذج ونظم تتميّز بالوضوح والشفافية.

وأشار إلى أن “القطاع بدأ في جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجري تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، وتحويل مصر إلى وجهةٍ عالميةٍ لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب” بحسب بيان الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك