بلدية زليتن تجتمع مع عدد من العناصر الطبية لمناقشة مشاكل مركز العزل بالمدينة

اجتمع يوم الخميس 11 مارس 2021 عميد بلدية زليتن “مفتاح حمادي”بعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بمركز العزل بالمدينة.

الاجتماع الذي جرى بديوان البلدية ناقش المشاكل التي يعانيها المركز، أهمّها عدم صرف مرتبات العاملين بالمركز منذ 6 أشهر من قبل وزارة الصحة، وتم الإتفاق على تدخل عميد البلدية لمخاطبة الجهات المسؤولة بشأن صرف المرتبات المتأخرة.

وأكد “حمادي” على ضرورة تحديد موعد لاجتماع قادم للاطّلاع على متطلبات العاملين بالمركز ودراستها للنظر في كيفية دعمهم وفق الإمكانيات المتاحة، وثمّن العميد في نهاية الاجتماع العمل الذي يقوم به العاملون في مركز العزل في هذه الظروف الصعبة.

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