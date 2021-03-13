تواصل سرقة الآف الأمتار من أسلاك الكهرباء

تتواصل أعمال السرقة و النهب و الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة حيث وصلت مسافة الأسلاك المسروقة إلى 8000 متر من مناطق مختلفة.

وكان آخر هذه الاعتداءات سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر في دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، على خط الهوائي الجيلاني يوسف من المحطة الفرعية الجيلاني يوسف مما تسبب في فقد التغذية على نحو 6 محولات، وسرقة 500 متر أسلاك ضغط عالي من خط مدرسة الصحابة تتغذى من محطة 30 الدافنية رقم 3 بدائرة توزيع الدافنية بإدارة توزيع الوسطى، كما تم بدائرة توزيع جنوب الزاوية التابعة لإدارة توزيع الغربية سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر من خط ترفاس من محطة 30 هويسة؛ مما تسبب في فقد التغذية على عدد كبير من المحولات الهوائية.

وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي من بداية خط الشوين من محطة 30 ماجر مسافة 1350 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن، وكذلك سرقة أسلاك من تفريعة أم الجرسان مسافة 3450 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو 130 محول هوائي بدون كهرباء، الأمر أدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعه عن عدد كبير من القاطنين في هذه المناطق المذكورة.

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