مصلحة المطارات تجتمع مع بلدية الكفرة

عقد رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي سلسة من الاجتماعات بحضور عميد بلدية الكفرة و مراقب العمل والتأهيل بالبلدية و رئيس أعيان ومشايخ الكفرة.

وقد تناول مناقشة مايلزم من إجراءات لتضمين إلتزامات مصلحة المطارات لصالح جميع الشركات المنفذة للمشاريع بالمطارات والتواصل مع الشركات الناقلة لفتح خطوط رحلات من وإلى جميع المطارات الليبية.

وفي ذات السياق تم الاتفاق في اجتماع سابق اجراه مدير شركة الخطوط الجوية الافريقية بنغازي “عبدالرحمن زيد ” على تسيير رحلة تجريبية خلال هذا الأسبوع تحمل على متنها لجنة مكلفة من الشركة للاطلاع على مدرج هبوط الطائرات بمطار الكفرة.

وكذلك معرفة مدى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بصورة مستمرة من وإلى مطار الكفرة.

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