اتفاق مصري ليبي على إنشاء منظومة الالكترونية لتهسيل دخول العمالة المصرية

اتفقت وزارة العمل بحكومة الوفاق، السبت، مع وزارة القوى العاملة المصرية على البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ونظيرتها المصرية؛ من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية.

ووفق ما نقلت – السفارة الليبية في القاهرة – فإن اجتماع مسؤولي الوزارتين خلص إلى توصية بضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة في عام 2013؛ لتسهيل آلية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا عبر التنسيق مع مصلحة الجوازات والمنافذ بين البلدين .

وبيّنت السفارة أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين؛ لتسيهل دخول العمالة المصرية، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا؛ لاستكمال باقي الترتيبات الأمنية.

يذكر أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى زار، في ديسمبر العام الماضي، العاصمة طرابلس لأول مرة منذ ست سنوات؛ لاستئناف العلاقات بين البلدين، وفتح السفارة المصرية في طرابلس.

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