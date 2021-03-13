اجتماع بين عدد من المسؤولين الليبيين ووزارة القوى العاملة بمصر ..تعرف على تفاصيله

قام وفد ليبي يضم كل من نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد و مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد بروطة وعدد من المسؤولين بزيارة إلى جمهورية مصر، وذلك للاجتماع مع نظيره بوزارة القوى العاملة بمصر.

كما نوقش خلال الاجتماع ألية الربط الالكتروني لدخول العمالة المصرية وفق الضوابط والشروط القانونية لسوق العمل الليبي .

وأبدى الجانبين رغبتهما واستعدادهما لوضع آلية لتنفيذ الربط الالكتروني وذلك بإقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الربط الإلكتروني ولجنة فنية مشتركة لتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين.

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