اجتماع بين عدد من المسؤولين الليبيين ووزارة القوى العاملة بمصر ..تعرف على تفاصيله

قام وفد ليبي يضم كل من نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد و مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد بروطة وعدد من المسؤولين بزيارة إلى جمهورية مصر، وذلك للاجتماع مع نظيره بوزارة القوى العاملة بمصر.
كما نوقش خلال الاجتماع ألية الربط الالكتروني لدخول العمالة المصرية وفق الضوابط والشروط القانونية لسوق العمل الليبي .
وأبدى الجانبين رغبتهما واستعدادهما لوضع آلية لتنفيذ الربط الالكتروني وذلك بإقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الربط الإلكتروني ولجنة فنية مشتركة لتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين.
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