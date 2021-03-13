استبدال رأس المحرقة بمصفاة طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أجريت أعمال صيانة وعمرة جديدة اليوم السبت على مصفاة طبرق النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وقال، عبدالله محمد ياسين، منسق مصفاة طبرق وعضو لجنة العمرة، إنه تم استبدال رأس المحرقة القديم بآخر جديد، وهو من أهم أعمال عمرة مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط”، لافتًا إلى أن هذا العمل يعتبر من أبرز الأعمال.

وأوضح أن رأس المحرقة سبق وتم استبداله منذ 4 سنوات مضت خلال العمرة الماضية، مبينًا أنه رأس الشعلة التي نراها تتوسط المصفاة لحرق الغاز الزائد وهو بكميات قليلة جدا.

وأضاف ياسين أنه تم تركيب المبدلات وغيرها من الأعمال للأوعية والأبراج والمضخات والصمامات التي تنفذ خلال فترة العمرة.

وانطلقت أعمال العمرة بمصفاة طبرق في بداية مارس الجاري وتنتهي في بتاريخ 21 مارس .

وتجرى أعمال العمرة بإشراف لجنة العمرة ومشاركة خبرات من موقع طبرق من كل الأقسام والوحدات بتنسيق وترتيب مسبق حسب جدول زمني معد مسبقا.

المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة الشركة وإدارة الموقع يوفرون كل المتطلبات لإنجاح العمرة التي تسير بخطوات ثابتة بوقوف الجميع.