الدريجة يوضح آثار الدولار الجمركي

أكد الخبير الاقتصادي محسن الدريجة أن الهدف من الدولار الجمركي هو تخفيضآثر تعديل سعر الصرف إلى 4.48 على تكلفة البضائع كما أن ضرائب التوريد (الجمرك) ستحسب وفق السعر الرسمي مما سيتسبب في زيادة الاسعار.
وقال الدريجة أن الدولار الجمركي طريقة لتجنب تغيير قانون الضريبة الجمركية، كما يجب تحديده ليقوم بتخفيف آثر زيادة سعر الصرف الرسمي بإعلان دولار جمركي دولار = دينار إلى حين انخفاض سعر الصرف إلى السعر المستهدف بدل اعتماد سعر للدولار الجمركي يتجاوز 2 دينار للدولار.
وأوضح أيضا أنه عند استيراد بضاعة سيحدد الجمرك سعرها وليكن 100 دولار، وكذلك سيحسب القيمة بالدينار الليبي وفق السعر الرسمي وسيكون السعر 448 دينار إذا كانت الضريبة الجمركية 10%، يدفع مورد البضاعة 44.80 دينار ضريبة.
ويقول أيضا : إذا قلنا لغرض الجمارك يحسب الدولار بسعر 2 دينار سيكون سعر البضاعة 100 دولار يعادلها 200 دينار والضريبة 10% ويدفع مورد البضاعة 20 دينار ضريبة جمركية، وكذلك من الأفضل أن تكون الضريبة الجمركية أقل حتى تساهم في تخفيض الاسعار.
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