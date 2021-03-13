الدريجة يوضح آثار الدولار الجمركي

أكد الخبير الاقتصادي محسن الدريجة أن الهدف من الدولار الجمركي هو تخفيضآثر تعديل سعر الصرف إلى 4.48 على تكلفة البضائع كما أن ضرائب التوريد (الجمرك) ستحسب وفق السعر الرسمي مما سيتسبب في زيادة الاسعار.

وقال الدريجة أن الدولار الجمركي طريقة لتجنب تغيير قانون الضريبة الجمركية، كما يجب تحديده ليقوم بتخفيف آثر زيادة سعر الصرف الرسمي بإعلان دولار جمركي دولار = دينار إلى حين انخفاض سعر الصرف إلى السعر المستهدف بدل اعتماد سعر للدولار الجمركي يتجاوز 2 دينار للدولار.

وأوضح أيضا أنه عند استيراد بضاعة سيحدد الجمرك سعرها وليكن 100 دولار، وكذلك سيحسب القيمة بالدينار الليبي وفق السعر الرسمي وسيكون السعر 448 دينار إذا كانت الضريبة الجمركية 10%، يدفع مورد البضاعة 44.80 دينار ضريبة.

ويقول أيضا : إذا قلنا لغرض الجمارك يحسب الدولار بسعر 2 دينار سيكون سعر البضاعة 100 دولار يعادلها 200 دينار والضريبة 10% ويدفع مورد البضاعة 20 دينار ضريبة جمركية، وكذلك من الأفضل أن تكون الضريبة الجمركية أقل حتى تساهم في تخفيض الاسعار.

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