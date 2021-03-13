المتحدث السابق لداخلية تونس: لن نقبل بتقسيم الاقتصادي الليبي بين تركيا ومصر

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

هدد الناطق الرسمي السابق باسم الداخلية التونسية، العميد هشام المدب، بإغلاق الحدود مع ليبيا إن لم تتحصل بلاده على حصتها من الاقتصاد الليبي.

المدب قال في مقابلة تليفزيونية على أحد القنوات التونسية، “ما يُقلقنا في تونس هو أن العمل الاقتصادي في ليبيا تم تقسيمه بين تركيا ومصر. الله الله”، حسب وصفه .

وأضاف “نحن نقول لن نقبل بذلك، فليبيا متنفس طبيعي للاقتصاد التونسي ولازم نأخذ بالنا في التعامل مع شركاتنا، نأخدوه بأي طريقة، وإلا سنغلق حدودنا في الخروج والدخول”.

وتابع بلغة أكثر حدة “لازم يتم مراجعة هذا، مفيش حديث، عندنا ولادنا وعندنا شركاتنا، مكنش هناك اتفاق لن نوافق على شيء، وعندنا ما يقلب الطاولة وسنغلق الحدود”.

واختتم “مصلحة التوانسة أقبل، التوانسة لازم تتعشا وتفطر، واللي عاجبوه، الطبيعي انتوا تيجوا عندنا وتداوي ونحن نتفرج، مصلحة التوانسة أقبل”.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، أنيس الجزيري، في وقت سابق، أن مستقبل تونس في ليبيا وأفريقيا وأنه يجب العمل على تحقيق ذلك بالعزيمة والجرأة والمخاطرة.

ودعا الجزيري إلى ضرورة إعادة المبادلات التجارية مع ليبيا بحجم 4000 مليار أو أكثر، داعيًا السلطات التونسية للتوجه في أقرب وقت إلى العاصمة طرابلس.

وكشف، أن وفدًا من رجال أعمال تونسيين وشركات تونسية سينتقل إلى طرابلس وسبها الليبيتين لخلق منطقة لوجستية وإعادة الأمل والثقة للتونسيين بأن الشقيقة ليبيا تتجه نحو الاستقرار.