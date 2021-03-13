مراقبة الخدمات المالية بنغازي تختتم دورة دبلوم المراقبين الماليين

بنغازي 13 مارس 2021 (وال)- اختتمت بمراقبة الخدمات المالية بنغازي اليوم السبت، دورة دبلوم المراقبين الماليين التي نظمت من قبل مركز الدراسات المالية والتدريب التابع لوزارة المالية الليبية، بالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي التابع لجامعة بنغازي.

هذا وقد حضر حفل ختام الدورة التي استمرت على مدى ثلاثة أشهر، استهدفت خلالها المراقبين الماليين في مؤسسات الدولة المختلفة، السيد وكيل وزارة المالية الليبية إدريس الشريف، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ومراقب الخدمات المالية بنغازي طارق دربي.

وفي ختام الحفل؛ تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين في الدورة التي تعتبر هي الأولى من نوعها، وجاري العمل على تنظيم المرحلة الثانية من دبلوم المراقبين الماليين في مدينة البيضاء، وسيستمر هذا البرنامج في كافة المدن الليبية. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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