شركة الكهرباء تدرس وضع آلية لتحصيل الديون

عقدت الشركة العامة للكهرباء بمقرها بطريق السواني يوم أمس، اجتماعاً ترأسه المدير العام للشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني، وحضره المدير العام المساعد لشؤون العمليات، ومدير خدمات المستهلكين، بالإضافة لعدد من مديري الإدارات ودوائر خدمات المستهلكين بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

وخُصص الاجتماع من أجل وضع آلية لتحصيل ديون الشركة داخل المناطق، بالإضافة إلى مكافحة النقاط غير الشرعية والتقليل من الفاقد التجاري.

كما استعرض المجتمعون سير العمر في إدارات ودوائر الشركة في مختلف المجالات، ووضعوا الخطط التي تساعد على تطوير خدمات المشتركين والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل، ووضع حلول لها.

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