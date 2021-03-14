السيسي للدبيبة: مستعدون لتنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت على دعم بلاده “الكامل” لحكومة الدبيبة واستعداها لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق”.

كما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن شكره وامتنانه للسيسي وتقديره لدور مصر وجهودها لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد الدبيبة خلال الاتصال على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر .

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