السيسي للدبيبة: مستعدون لتنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت على دعم بلاده “الكامل” لحكومة الدبيبة واستعداها لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق”.
كما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن شكره وامتنانه للسيسي وتقديره لدور مصر وجهودها لتسوية الأزمة الليبية.
وأكد الدبيبة خلال الاتصال على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر .
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