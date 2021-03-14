مشاركة صنع الله في الاجتماع (رقم 40) للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” في الاجتماع الأربعين للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول برئاسة محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري ، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة .

تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد تنفيذ دراسة حول مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا كما استمع الحاضرون لتقرير المجلس التنفيذي للمنظمة وتقرير إدارة مؤسسة الإستثمار بالطاقة في أفريقيا (AEICORP) التابعة للمنظمة، كما قبل المجتمعون دعوة الجزائر لاستضافة الإجتماع القادم للمجلس.

يشار إلى أن المنظمة التي تأسست في عام 1987، تضم في عضويتها 15 دولة أفريقية من بينها ليبيا إضافة إلى ثلاث دول بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسيير قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء ودعم الدول الأفريقية المستوردة للنفط والمنتجات النفطية.

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