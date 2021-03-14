“العمل” تبحث آلية تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

بحث وفد من وزارة العمل والتأهيل مع وفد من وزارة العمل المصرية، آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين.

ويهدف هذا الربط لتسهيل دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبي وفق الضوابط والشروط القانونية، إذ اقترح الطرفان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الربط الإلكتروني ولجنة فنية مشتركة لتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين.

وشارك في هذه الزيارة، المستشار بالسفارة الليبية بوبكر على بوشناف، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة التشغيل والاستخدام ومدير مكتب التعاون الدولي.

وشارك من الجانب المصري المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ومستشار الوزير بصندوق الطوارئ ورئيس قطاع العلاقات الخارجية.

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