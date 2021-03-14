الكبير يبحث مع السفير التركي سبل التعاون بين البلدين

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أوجه التعاون المشترك مع سفير تركيا الجديد في ليبيا كنعان يلمز.

وشدّد الكبير، خلال اجتماعه مع السفير التركي، على أهمية تبادل الخبرات في المجال المالي والمصرفي فيما لم يكشف المصرف عن تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، وقّع الكبير في سبتمبر الماضي اتفاقية “نوايا حسنة” مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فرنك خلال زيارته لاسطنبول لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الاتفاقية ستساهم في ترسيخ العلاقة بين البلدين، معتبراً أن النظام المصرفي في تركيا يرتقي إلى المستوى الموجود في أميركا والدول المتقدمة الأخرى.

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