بلدي أوجلة يجتمع مع الحرس لمناقشة جملة من المواضيع

عقد عميد بلدية أوجلة “أحمد بترون” اليوم الأحد اجتماعاً، مع رئيس جهاز الحرس البلدي الواحات “محمد صالح” ورئيس جهاز الحرس البلدي أوجلة “محمد” وبحضور عضو المجلس البلدي أوجلة “أحمد بوقبول” .

تم خلال الاجتماع بحث سير العمل والوقوف على ما تم انجازه من حملات التفتيش الموسعة التي قام بها جهاز الحرس البلدي أوجلة مؤخرًا، وكذلك شملت المحلات التجارية والمطاعم والمخابز والصيدليات وغيرها.

كما تم الاتفاق أيضاً على البدء في إجراءات لتوفير اختام للمجازر والسلخانة واخضاع اللحوم للرقابة والكشف عليها من خلال طبيب مختص للتأكد من سلامتها.

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