مصلحة الجمارك تجتمع مع مسؤولي جهاز النهر الصناعي

عقد مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” اليوم الأحد اجتماعاً، بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية “سالم البصير” وكذلك بعض من مسؤولي جهاز النهر الصناعي

تم خلال الاجتماع مناقشة لتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة المفروضة على بعض أنواع السلع الموردة لصالح الجهاز، كما أكد المدير العام لمصلحة الجمارك على إستعداد المصلحة التام لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للجهاز

كما قال أيضا سنتخد عدد من الإجراءات بالخصوص من أجل تسهيل جباية الضرائب المفروضة على أنواع السلع الموردة بما يضمن تحقيق إيراداتها وسلاسة إجراءاتها وفق الضوابط والقوانين .

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