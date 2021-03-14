مؤسسة النفط تفصح عن مستجدات الإيردات النفطية المحتجزة بحساباتها .. واجتماع صنع الله والدبيبة

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن إيرادات شهر فبراير 2021 وتعيد النظر في العمل بالترتيبات الوقتية للإيرادات النفطية المحتجزة بحساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الإيراد العام من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير للعام 2021 قد سجلت مستوى 1,235 مليار دولار أمريكي، وتم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها .

وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن اجتماع مع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيّبة“ وأكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الانتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال صنع الله “تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع وزارة النفط والغاز وتوسيع امكانات الموارد النفطية الليبية، وإن الدور السيادي المتمثل في ترأس وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون وفد دولة ليبيا لدى منظمة اوبك في الاجتماعات الوزارية وفي المحافل الدولية الأخرى ـمر هام وحيوي،

كما أصدر الدبيبة تعليماته لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.

وأكدت المؤسسة ان الاجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 م قد بلغ 7,767 مليار دولار أمريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الاتاوات والضرائب.

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