الوطنية للنفط: ترتيبات إيداع عائدات مبيعات النفط انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أنه تم إيداع الإيراد العام من مبيعات الخام ومشتقاته لشهر فبراير الماضي والذي يقدر بأكثر من مليار و235 مليون دولار أمريكي، بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها التي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أنهم يتطلعون للعمل مع وزارة النفط والغاز وتوسيع إمكانيات الموارد النفطية، بينما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه أعطى تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة، استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس 2021 قد بلغ أكثر من 7 مليارات و767 مليون دولار أمريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الأتاوات والضرائب، وأكدت أنها ستستمر في الإعلان عن العائدات المالية، تماشياً مع مبدأ الإفصاح والشفافية.

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