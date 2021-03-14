خاص.. “قادربوه”: هناك مجموعة تحاول إتلاف ملفات قضايا بالرقابة.. وهذا ما سنعمل به المدة القادمة

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من رئاسة مجلس النواب طرابلس “عبد الله قادربوه” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول سحب المجلس الرئاسي السابق قرار تعميم الإعتراف به على نوابه إنه من الواضح قيام الرقابة الإدارية برئاسة سليمان الشنطي بتفتيش السجلات الدفترية وإيقاف الصكوك المجلس الرئاسي السابق وإيقاف كل شيء .

وتابع بالقول: إن تعميم المجلس الرئاسي السابق وسحبه لا يؤثر بقراري ، بل قرار مجلس النواب هو من أصدر القرار الخاص بي ، وقام بتعميمه ، وهو من يملك حق إيقافه وهو ساري المفعول وأنا أباشر مهامي كرئيس وقمت بتعيين مدراء عامون والأن بصدد إلغاء مقر الرقابة الإدارية من المجموعات المسلحة .

وأفاد بالقول: طالبنا المحامي العام بالحفاظ على مقر الهيئة وذلك لورود معلومات تفيد بأن هناك مجموعة تحاول تلف العديد من الملفات المجموعة بالقضايا المنظورة أمام إدارة التحقيق .

وأفاد: الشنطي لا يملك صفة حالياً ويقوم بإبتزاز “الناس” ، وهذا الوضع ، مضيفاً أنه خلال الفترة القادمة سيكون داخل مقر هيئة الرقابة الإدارية وسنحاول وضع استراتيجية جديدة لهيئة الرقابة ، لاسترداد سمعتها التي كانت عليها سابقاً .

وتابع “قادربوه”:مستعدين بعد استلام مهامنا بتجهيز كافة الأوراق فيما يخص المتهمين بعدة قضايا قائمة منذ سنوات وسنمنع المتهمين من السفر وسيتم التحقيق بكافة القضايا .

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