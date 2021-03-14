الوطنية للنفط: الترتيبات المؤقتة بإيداع عائدات مبيعات النفط انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الترتيبات المؤقتة بإيداع عائدات مبيعات النفط لدى حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي؛ قد انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ونيلها الثقة.
وكشفت المؤسسة في بيان لها أن إيرادات مبيعات الخام ومشتقاته لشهر فبراير الماضي تجاوزت المليار و200 مليون دولار؛ ليرتفع بذلك الإجمالي التراكمي للإيرادات المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس الجاري إلى أكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي.
من جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه أعطى تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة، استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان ورفع المعاناة عن المواطنين.
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