الوطنية للنفط: الترتيبات المؤقتة بإيداع عائدات مبيعات النفط انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الترتيبات المؤقتة بإيداع عائدات مبيعات النفط لدى حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي؛ قد انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ونيلها الثقة.

وكشفت المؤسسة في بيان لها أن إيرادات مبيعات الخام ومشتقاته لشهر فبراير الماضي تجاوزت المليار و200 مليون دولار؛ ليرتفع بذلك الإجمالي التراكمي للإيرادات المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس الجاري إلى أكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي.

من جهته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه أعطى تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة، استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان ورفع المعاناة عن المواطنين.

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