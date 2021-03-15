إيرادات ليبيا النفطية في فبراير تُحقّق 1.2 مليار دولار

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأحد، عن تفاصيل إيرادات شهر فبراير، ونتائج اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، و رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

البيان؛ نقل عن “صنع الله”، عزم “الدبيبة” على دعم قطاع النفط؛ بهدف زيادة الإنتاج وسط توصيات بضرورة البدء في توفير مخزون من الوقود السائل داخل محطات الكهرباء؛ لضمان التوليد، خلال فترة الدورة.

بيانات المؤسسة؛ أظهرت حجم إيرادات فبراير التي بلغت 1.2مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات التراكمية منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس الجاري، أكثر من 7.7مليار دولار.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إجراءاتها الوقتية فيما يخصّ إيرادات النفط المُودعة في حساب المصرف الليبي الخارجي قد انتهت، فيما لم تُعلن صراحة عن رفع التجميد عن الأموال بحساب المؤسسة لدى المصرف الخارجي من عدمه، وشدد “صنع الله” على أهمية التعاون مع وزارة النفط المستحدثة؛ لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز دور القطاع.

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