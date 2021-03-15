ليبيا أحد وجهات المهمة للإستثمار و التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

اجتمع كل من الجانب الليبي و البريطاني صباح يوم الأحد بفندق راديسون بلو حيث تناول الطرفان آفق التعاون الليبي البريطاني ومستقبل العلاقات مع القطاع الخاص في كلا البلدين .

وقد أكد الجانب البريطاني على أهمية السوق الليبي كسوق واعد للاستثمار والتطوير ولكن بإنتظار استقرار الأوضاع بشكل ملائم يساعد على عودة الشركات البريطانية إلى ليبيا

و الجدير بالذكر أن بريطانيا تتجه حاليا وبعد البريكست إلى المزيد من التوسع في مجال الاستثمار والبحث عن أسواق جديدة وإعادة التموضع التجاري وينتظر أن تكون ليبيا أحد الوجهات الفضلى للإستثمار والتعاون الاقتصادي وتسعى الشركات البريطانية في الوقت الحالي لإعادة اكتشاف السوق الليبي خاصة إن الأوضاع في ليبيا تتجه إلى الاستقرار .

ويتوقع أن تكون هنالك مشاريع واعدة و متعددة بين الجانبين الليبي والبريطاني وذلك بعد الانتخابات المتوقع إجراءها خلال شهر ديسمبر من هذا العام والتي تعتبر أحد أهم استحقاقات حكومة الوحدة الوطنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية