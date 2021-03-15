ميناء مصراتة يترقّب وصول 1500 طن متري من البنزين

نشرت منطقة مصراتة الحرة بياناتٍ حديثة؛ أظهرت توقّع إدارة ميناء مصراتة ترقّب مجموعةٍ من السفن المُحمّلة بالبنزين، وحاويات السلع المتنوعة.

وبحسب بيان المنطقة؛ فإن ميناء مصراتة على موعدٍ مع ناقلة الوقود “اريوناس”، التابعة للوكيل الملاحي “القبلي”، وعلى متنها 1,600 طن من بنزين 95.

ومن المتوقّع وصول السفينة “شودزيز”، التابعة للوكيل الملاحي “طرابلس”، وعلى متنها 218 حاوية بضائع وسلع متنوعة، قادمةً من إيطاليا.

كما يترقب الميناء وصول سفينة أخرى، تابعة للوكيل الملاحي “أعالي البحار”، وعلى متنها 94 حاوية بضائع وسلع متنوعة، قادمةً من بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية