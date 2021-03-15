المالية تطلق تطبيقاً للمرتبات …تعرف على تفاصيله

أطلقت وزارة المالية اليوم الإثنين تطبيق260 رواتب ليبيا

الخاص بالعاملين بالمؤسسات الدولة.

كما أن التطبيق يقدم خدمات عرض متغيرات موظفي جميع القطاعات والجهات والمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة، وكذلك التواصل المباشر مع وزارة المالية من خلال خدمة الاستفسار الإلكتروني ، كما سيتم عرض أخبار وتنبيهات تخص المستخدمين من خلال هذا التطبيق.

وبحسب الوزارة فالشروط بإستخدام هذا التطبيق أن يكون موظفا في إحدى الجهات أو المؤسسات أو القطاعات، وكذلك التأكد من أن رقم الهاتف مربوطا بالرقم الوطني.

والجدير بالذكر أنه سيتم البدء العمل بالتطبيق لعرض متغيرات شهر مارس 202‪1، كما أن التطبيق يتوفر للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

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