مصر تسعى لزيادة إنتاج الغاز بواقع 7,2 مليار قدم مكعبة يوميًا

كشفت وزارة البترول المصرية، عن خططها للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7,2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في السنة المالية المقبلة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الرقم يزيد بنحو 9 % عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6,6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مضيفةً في البيان ذاته، أنها تُخطّط للانتهاء من حفر واستكمال عشرة آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر تسع آبار أخرى، وتوقيع ثلاثة عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونًا وسبعمائة ألف دولار.

ومن المُخطّط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعي تصل إلى 7,200 مليون قدم مكعبة للغاز يوميًا و100 ألف برميل متكثفات.

يُشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي كان يبلغ نحو 6,55 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019 – 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية