الشركة العالمية للملاحة تعتمد الميزانية التقديرية لعام 2021

ناقش مجلس إدارة الشركة العالمية للملاحة، خلال اجتماعه الثاني العادي لهذا العام، مشروع الهيكل التنظيمي للشركة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية التقديرية للشركة للعام الحالي، كما استعرض المجتمعون نشاط الشركة والإجراءات المقترحة للنهوض بها وتوسيع نشاطها.

وفي وقت سابق؛ بحثت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية رفقة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري ومجلس الإدارة للشركة العالمية للملاحة، سبل التعاون المشترك بين الشركتين ومنح فرص العمل بين الشركتين ومدى إمكانية منح فرص عمل للشركة العالمية للملاحة كشركة “توكيلات ملاحية” للعمل بمشروع تشغيل ميناء مليتة النفطي، والمواقع الأخرى التابعة للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

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