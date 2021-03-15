القابضة للاتصالات تجتمع مع مسؤول العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” اليوم الإثنين اجتماعاً ، مع مسؤول العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس “ليدي شيهان”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في جانب الاتصالات والتقنية، وكذلك فتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار.

كما نوقش أيضاً عودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات للعمل في ليبيا ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية.

ومن جهته قال فيصل قرقاب “الشركة القابضة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الاتصالات والتقنية لا سيما أن خطة الشركة 2021-2023 تطمح إلى تطوير القطاع وتوسيع الاستثمارات بالبلاد”، مشددا على أهمية التعاون بين الشركات المحلية والبريطانية باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما للدفع بعجلة التطور وخاصة في قطاع الاتصالات والتقنية.

كما أكدت “ليدي شيهان” عن رغبة بلادها في توثيق صلات التعاون بين البلدين وكذلك قالت: ” إن عقد شراكات اقتصادية تجارية مع ليبيا سيساهم في خلق علاقات وثيقة بين البلدين”، وعبّرت عن سعيهم لتوسيع قاعدة استثماراتهم وخاصة في مجال الاتصالات والتقنية.

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