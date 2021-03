أسعار النفط تُواصل الارتفاع وخام برنت يصل مستوى 70 دولارا

ارتفعت اليوم الاثنين أسعار النفط ليصل برنت إلى سبعين دولارا للبرميل، فيما قال محللون إن الصين هي سبب هذا الارتفاع.

وبحسب موقع “سي إن بي سي”، ارتفعت أسعار النفط ليصل برنت إلى مستوى سبعين دولارا للبرميل.

وقال محللون إن بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، هي التي دعمت الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالتالي رفعت الأسعار.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير ، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

إلى ذلك فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8%.

وعن تفاصيل وأسباب زيادة الطلب الصيني على النفط، قال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي: “إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن معدلات النمو جاءت كبيرة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة، لافتا إلى أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة”.

أيضا، من أسباب ارتفاع الأسعار، وفقا لوكالة “رويترز”، ونقلا عن مصادر بقطاع التكرير في المملكة العربية السعودية، فإن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين من شمال آسيا بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

يُشار إلى أن خطوة المملكة تأتي في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل.

