وزارة المالية تطلق منصة عرض بيانات السلع الموردة والمصدرة

أطلقت وزارة المالية، منصة عرض البيانات السلع الموردة والمصدرة الداخلة عبر المنافذ البحرية في عموم ليبيا.

وشملت المنصة الرقمية، على 12 أيقونة تقدم الخدمات للزائرين حيث تحتوي على بيانات عامة للشحنات ومقارنة أنواع الطرود والبضائع والمستوردين ونوع الشحنة إلى جانب التعرف على شركات الملاحة والموانئ التجارية واحصائيات البضائع والدول المصدرة.

وكانت وزارة المالية، قد أطلقت تطبيق ” 260 رواتب ليبيا ” الذي سيمكن موظفي القطاع العام من متابعة حركة مرتباته الشهرية فيما يمكن للمستفيد من الخدمة التواصل مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

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